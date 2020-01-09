Глава Sony Interactive Entertainment: У PlayStation 5 есть ещё много важных неанонсированных новшеств





Президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал, что PlayStation 5 будет иметь больше «уникальных элементов», которые отличают грядущую новинку от нынешней консоли компании.

Пока что утечки рассказывали об улучшениях консоли нового поколения по сравнению с существующей версией, таких как поддержка разрешения 8K и контроллеров с USB-C и «адаптивными тригерами». Также ходили слухи об использовании оптических дисков ёмкостью 100 ГБ и замене встроенного жёсткого диска на высокоскоростной твердотельный накопитель, что должно существенно ускорить загрузку игр.

Однако в недавнем интервью Джим Райан заявил, что ещё многое предстоит сделать, и компания осведомлена о том, что её следующей консоли нужны дополнительные преимущества, чтобы стимулировать пользователей переходить на новинку. Он отметил, что каждый раз при выпуске новой консоли улучшаются процессор и графическая подсистема. Это хорошо, но мало. А потому нужны дополнительные выгоды. Внедрение твердотельного накопителя станет одним из них.

Кроме того, пользователей должны привлечь «3D-звук и поддержка тактильной обратной связи контроллера». По словам Джима Райана, «даже просто играть в гоночную игру Gran Turismo Sport с контроллером PlayStation 5 — это совершенно другой опыт». После этого уже не захочется возвращаться на предыдущую версию контроллера.

Но помимо упомянутых выше улучшений игровая консоль PlayStation 5 получит и другие преимущества – «больше уникальных элементов» — что позволит выделиться по сравнению с предыдущей версией. Джим Райан добавил, что «самые большие отличия ещё не были анонсированы». Таким образом, если верить руководителю Sony Interactive Entertainment, нас ожидают ещё более интересные и впечатляющие новшества в игровой консоли PlayStation 5.

Источник: gamesindustry