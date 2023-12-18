GlobalLogic расспросила айтишников о планах на 2024 год. В приоритете — семья, сборы FPV и соло-походы в Карпаты

GlobalLogic — вторая по денежному обращению IT-компания в Украине — в новом исследовании расспросил более 1000 специалистов об их планах на 2024 год.

Да, в условиях неопределенности будущего из-за войны (все остальные серьезные вызовы давно отошли на второй план) очень сложно что-то планировать. Однако исследования утверждают, что планировать то, что нам по силам — в целом очень полезно, поскольку обеспечивает минимальное чувство контроля и улучшает ментальное равновесие.

Что планируют айтишники GlobalLogic на 2024 год — инфографика + ключевые тезисы

В собственном исследовании GlobalLogic выяснила, что после вторжения почти треть специалистов перестали строить долгосрочные планы, четверть ограничила горизонт планирования в ближайший месяц, и лишь 14% сохранили привычку формировать детальные и долгосрочные планы.

Участники опроса определили, что в 2024 году прежде всего будут заботиться о семье и благополучии близких людей. На втором месте личное и профессиональное развитие – обучение, ментальное здоровье, карьерные достижения. В то же время, почти половина респондентов отметила важность волонтерства, а также физического развития и спортивных достижений.

Среди личных целей более трети респондентов указали на изучение не менее одного нового языка программирования. Среди других намерений — сбор FPV-дронов, соло-походы в горы, овладение музыкальным инструментом, приют животных из приюта, ремонт в квартире, завершение магистратуры, возвращение в родной город, создание семьи, донать более 100 000 грн для ВСУ. С начала войны только во внутреннем чате в Telegram специалисты GlobalLogic собрали более 54 млн гривен для ВСУ, отмечают в компании.

На вопрос «С чем ассоциируется ваша дорожная карта на 2024 год?», 30% указали на Закон Мерфи, очевидно, готовясь к непредсказуемым изменениям. Еще у 24% возникла ассоциация с диаграммой Ганта, что указывает на желание специалистов структурировать свои планы. Меньше (13% респондентов) на следующий год связывают с известной бритвой Оккама, что символизирует отсечение лишнего и выбор простых, но эффективных решений.

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По данным IT Research Ukraine, украинский экспорт IT-услуг по итогам 2023-го впервые в истории не вырастет — в то же время ожидается, что IT-сектор выйдет на общий результат $8 млрд против $7,97 млрд в прошлом году и $7,89 млрд по результатам 2021-го. Сейчас IT-услуги составляют наибольшую долю украинского экспорта услуг — 41,5%, а количество украинских айтишников стабильно увеличивается и сейчас уже превышает 307 тыс. (на 8% больше, чем в прошлом).