Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold (пока лишь виртуально) – полноценная презентация состоится в рамках Google I/O 2023

Циркулировавшие ранее слухи полностью подтвердились – на грядущем мероприятии Google I/O 2023 поисковый гигант представит свой первый складной смартфон Pixel Fold. А пока что Google ограничилась цифровым анонсом устройства.

Компания не поделилась никакими техническими характеристиками Pixel Fold, а лишь опубликовала короткое видео. Оно демонстрирует устройство, которое раскрывается аналогично смартфонам серии Samsung Galaxy Z Fold. Можно видеть внешний и внутренний дисплей, блок камер, похожий на модуль у смартфонов Pixel. Хотя блок камер выделяется не так сильно и в целом соответствует тому, что мы видели в утечке рекламных материалов. Видео также подтверждает большие рамки внутреннего дисплея.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8

— Made by Google (@madebygoogle) May 4, 2023