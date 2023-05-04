Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold (пока лишь виртуально) – полноценная презентация состоится в рамках Google I/O 2023

Циркулировавшие ранее слухи полностью подтвердились – на грядущем мероприятии Google I/O 2023 поисковый гигант представит свой первый складной смартфон Pixel Fold. А пока что Google ограничилась цифровым анонсом устройства.

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Компания не поделилась никакими техническими характеристиками Pixel Fold, а лишь опубликовала короткое видео. Оно демонстрирует устройство, которое раскрывается аналогично смартфонам серии Samsung Galaxy Z Fold. Можно видеть внешний и внутренний дисплей, блок камер, похожий на модуль у смартфонов Pixel. Хотя блок камер выделяется не так сильно и в целом соответствует тому, что мы видели в утечке рекламных материалов. Видео также подтверждает большие рамки внутреннего дисплея.

Предыдущие утечки утверждали, что Pixel Fold содержит внешний 5,8-дюймовый дисплей и внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. По слухам, устройство оснащено процессором Google Tensor G2, весит 284 г и имеет «самый прочный шарнир среди складных моделей». Цена Pixel Fold ожидается на уровне $1700.

Страница в Google Store позволяет заинтересованным покупателям подписаться на получение дополнительной информации, как только она будет официально представлена 10 мая.

Источник: The Verge