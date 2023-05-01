Фінальні рендери складаного Google Pixel Fold напередодні анонсу — ширина рамок навколо екрана неприємно дивує

Відомий інсайдер @evleaks показав рендер складного телефону Google Pixel Fold, що готується до випуску. Якщо зовні апарат виглядає цілком пристойно, але його розворот… ну, ви можете бачити зображення нижче:

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Рамки неймовірної товщини повертають нас у минуле, навіть попри те, що раніше не було телефонів зі складним екраном. Пізніше та інші облікові записи Twitter поділилися рендерами, на яких смартфон можна розглянути з різних сторін.

З таким дизайном Google необхідно дуже постаратися та забезпечити Pixel Fold відчутними апаратними та програмними перевагами, щоб він міг конкурувати з Samsung Galaxy Fold та іншими подібними моделями. За попередньою інформацією, перевага навряд чи буде вирішальною: його вартість складе $1700 або $1400, що не набагато менше вартості апарату Samsung.

У Google вирішили акцентувати на міцності пристрою – компанія стверджує, що у Pixel Fold буде “найміцніша петля серед складних телефонів”. Інсайдери говорять про діагональ зовнішнього екрана 5,8” та розмір внутрішнього 7,6”. Смартфон важитиме 284 г та й отримає водонепроникність.

Джерело: GizChina