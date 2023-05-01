Фінальні рендери складаного Google Pixel Fold напередодні анонсу — ширина рамок навколо екрана неприємно дивує

Відомий інсайдер @evleaks показав рендер складного телефону Google Pixel Fold, що готується до випуску. Якщо зовні апарат виглядає цілком пристойно, але його розворот… ну, ви можете бачити зображення нижче:
Рамки неймовірної товщини повертають нас у минуле, навіть попри те, що раніше не було телефонів зі складним екраном. Пізніше та інші облікові записи Twitter поділилися рендерами, на яких смартфон можна розглянути з різних сторін.
З таким дизайном Google необхідно дуже постаратися та забезпечити Pixel Fold відчутними апаратними та програмними перевагами, щоб він міг конкурувати з Samsung Galaxy Fold та іншими подібними моделями. За попередньою інформацією, перевага навряд чи буде вирішальною: його вартість складе $1700 або $1400, що не набагато менше вартості апарату Samsung.
У Google вирішили акцентувати на міцності пристрою – компанія стверджує, що у Pixel Fold буде “найміцніша петля серед складних телефонів”. Інсайдери говорять про діагональ зовнішнього екрана 5,8” та розмір внутрішнього 7,6”. Смартфон важитиме 284 г та й отримає водонепроникність.
Інсайдер: Samsung Galaxy Fold5 збереже дизайн Galaxy Fold4, але стане тоншим на 2,4 мм та легшим на 9 г
Джерело: GizChina