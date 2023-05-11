Google анонсировала Wear OS 4 с обновленными Gmail и Календарем — также на смартчасах с Android появится DJ из ИИ Spotify и WhatsApp

Во время проведения Google I/O 2023 состоялся анонс операционной системы для носимых устройств Wear OS 4, а также дополнительных приложений для этой платформы, включая Gmail и Google Calendar.

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Нынешний анонс Wear OS 4 на базе Android 13 является скорее тизером, а не полноценным релизом. Google рассказала об улучшениях в автономности и «более быстром и надежном преобразовании текста в речь». Наконец появилась поддержка резервного копирования и восстановления, которая позволит «безопасно переносить данные и настройки со старых часов на новые». При настройке часов со смартфона будут автоматически переноситься предоставленные разрешения.

Улучшение работы батареи в Wear OS 4 достигается за счёт оптимизации работы циферблатов. Благодаря Watch Face Format, созданному совместно с Samsung, для создания циферблата не используется исполняемый код, и код не будет встроен в APK циферблата. Wear OS «позаботится о логике, необходимой для отображения циферблата, поэтому вам больше не придется беспокоиться об оптимизации кода или производительности батареи». Редактор циферблата будет частью Wear OS.

Новая версия Wear OS 4 выйдет на рынок «позже в этом году».

Собственные приложения Gmail и Google Calendar также появятся на Wear OS позже в этом году. Почтовый клиент позволит просматривать папку «Входящие», читать письма, добавлять в избранное и быстро отвечать. Google Calendar обеспечит представление расписания, аналогичное версии для телефона, даст возможность отвечать на запросы и завершать задачи.

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Что касается сторонних приложений, Google выделила WhatsApp для Wear OS (позволит отправлять и получать сообщения, а также следить за чатами) и Peloton (обеспечит поддержку отслеживания тренировок и новую плитку для просмотра еженедельного прогресса). Spotify скоро добавит плитки, которые позволят «проигрывать новые эпизоды ваших любимых подкастов, видеть, что у вас в ротации, и переходить к тщательно подобранной музыкальной линейке, выбранной для вас ди-джеем Spotify».

Источник: 9to5google, techcrunch