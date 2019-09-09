Google Assistant на Pixel 4 сможет обрабатывать звонки во время ожидания на линии
Способности Google Assistant по обработке телефонных звонков могут выйти за пределы нынешней возможности бронирования столиков. По данным осведомлённых источников, виртуальный ассистент на грядущем смартфоне Pixel 4 также будет способен взять на себя обработку звонка, когда пользователь находится в ожидании, и вернуть линию пользователю для разговора, когда ответит человек.
Для активации Google Assistant в таком режиме будет достаточно нажать на кнопку, чтобы игнорировать музыку, звучащую при удержании на линии. Правда пока не уточняется, распространяется ли эта функция и на фразу: «Ваш звонок очень важен для нас». Возврат линии пользователю для разговора будет осуществлён только после того, как ответит представитель службы поддержки.
Однако отмечается, что на момент презентации смартфона Pixel 4 данная функция всё ещё может быть недоступной. Пока что она находится на раннем этапе разработке, и она будет лишь анонсирована во время презентации смартфона, а фактически она станет доступной позже. Также не уточняется, будет ли эта функция распространяться и на другие Android-смартфоны. Отметим, функция Duplex изначально тоже была доступна владельцам смартфонов серии Pixel, но со временем распространилась и на другие устройства. Вероятно, в случае функции удержания линии до ответа оператора компания Google пойдёт тем же путём.
Источник: Engadget