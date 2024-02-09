Google Assistant теперь работает на базе Gemini — пока только для мобильных устройств

В прошлом году Google добавила свою последнюю большую языковую модель в чат-бот Bard (и даже планирует его соответственно переименовать), а сейчас интегрирует Gemini в своего виртуального помощника.

Обновленный Google Assistant, как сообщается, будет понимать текст, изображения и звук. Можно, к примеру, загрузить фото растения и помощник предоставит рекомендации по его уходу и тому подобное.

Вызвать его можно по-прежнему — с помощью нажатия клавиши питания или запроса «Hey Google» (в зависимости от устройства).

«Вы можете создать подпись на основе сгенерированного изображения или узнать дополнительную информацию о статье, которую читаете», — говорит Сисси Сяо, вице-президент Google Assistant.

Как и Bard, Assistant может генерировать текст или изображение по запросу. В то же время в настройках генеративные функции можно с легкостью отключить и вернуться к старой версии помощника.

Бесплатный помощник на базе Gemini использует менее мощную Gemini Pro, тогда как Gemini Ultra доступна в подписке Gemini Advanced, которая является частью новой подписки Google One AI Premium по цене $20 в месяц. Тариф предоставляет 2 ТБ памяти, а в ближайшем будущем — функции Gemini в Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sheets и тому подобное.

Google Assistant на базе Gemini доступен на английском языке с сегодняшнего дня в США, и со следующей недели распространится на некоторые другие страны.

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Ранее Google удалила 17 функций из Assistant — чтобы сосредоточиться на «качестве и надежности» приложения.

Источник: Techcrunch