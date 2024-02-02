Google Bard обновился: генерация изображений на базе Imagen 2 и доступность Gemini Pro в Украине

Google подготовила несколько обновлений своего ИИ-помощника Bard. Начнем с того, что более продвинутая версия модели ИИ Gemini Pro, которая с начала декабря предлагалась только для английского языка, теперь доступна для «всех поддерживаемых язіков и территорий». В том числе в Украине и на украинском языке.

Теперь модель Gemini Pro запущена для всех более 230 стран/территорий и более 40 языков, где доступна возможность использования Bard. Полный перечень доступен на сайте поддержки Google. В нем фигурируют как Украина, так и украинский язык. Google также расширяет функцию двойной проверки за пределы английского языка на поддерживаемые языки. Доступ к ней осуществляется нажатием значка «G» под результатом:

«Бард оценит, есть ли в сети контент, чтобы обосновать свой ответ».

Вместе с тем Google Bard также получает бесплатный генератор изображений на базе модели Imagen 2, который будет доступен «на английском языке в большинстве стран мира». Чтобы воспользоваться им, достаточно ввести описание, например «create an image of a dog riding a surfboard». В Украине также работает. Google анонсировала генеративную модель Imagen 2 в декабре, уделив особое внимание «высококачественным фотореалистичным результатам», включая точную визуализацию рук и лиц, «сохраняя изображения без отвлекающих визуальных артефактов».

Для наиболее эффективного использования этого инструмента Google рекомендует:

Начните запрос таких слов, как «нарисуй», «сгенерируй» и «создай».

Опишите стиль изображения, который вы хотите. Вот несколько примеров: фотореалистичность, рисунок углем, акварель, карикатурная иллюстрация.

Включите подробное визуальное описание того, что вы хотите видеть на изображении. Это может включать в себя объект изображения, его действия, а также фон или обстановку.

Для обеспечения безопасности используется SynthID, который «встраивает цифровые водяные знаки в пиксели сгенерированных изображений». При этом накладываются ограничения на создание изображений известных людей и контента со сценами насилия, оскорбительного или откровенно сексуального характера.

Источник: 9to5google