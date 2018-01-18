Google будет учитывать время загрузки при ранжировании сайтов в мобильном поиске

Компания Google продолжает оптимизировать свой поисковый сервис. При этом особое внимание она уделяет поиску на мобильных устройствах. Очередным нововведением в поисковом механизме для мобильных устройств станет учёт в ранжировании сайтов такого параметра, как скорость загрузки сайта.

Соответствующее обновление поискового алгоритма под названием Speed Update будет внедрено в июле 2018 года. После этого сайты, которым требуется много времени на загрузку, будут отображаться в поисковой выдаче ниже, чем ресурсы с высокой скоростью загрузки. Как отмечают в Google, это обновление затронет веб-страницы, которые демонстрируют наиболее медленную загрузку. Причём, новшество повлияет лишь на небольшой процент поисковых запросов. Чтобы избежать негативных последствий для своих сайтов, их владельцам следует оценить время загрузки страниц и при необходимости улучшить этот показатель до июля 2018 года. Для этого можно воспользоваться инструментами Chrome User Experience Report, Lighthouse и PageSpeed Insights. Вместе с тем, Google уточняет, что соответствие поисковому запросу по-прежнему остаётся сильным факторов в ранжировании результатов, так что даже медленная страница с высококачественным релевантным контентом может отображаться выше в результатах поиска.

Дополнительно отмечается, что обновление затронет все сайты независимо от того, на базе какой технологии они созданы.

Источник: Engadget