Google Chrome теперь позволяет быстро отправлять ссылки страниц на другие синхронизированные устройства

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Компания Google выпустила очередное обновление браузера Chrome 77 для платформ Windows, Mac, Android и iOS. Наряду с множеством визуальных изменений есть парочка полезных функциональных улучшений.

В контекстное меню страницы, вкладки и адресной строки добавлена кнопка «Send to your devices», позволяющая быстро отправить ссылку на любое другое устройство, привязанное к вашей учетной записи Google. После отправки на целевом устройстве появится соответствующее уведомление для открытия ссылки.

В Chrome на iOS перед переходом по принятой ссылке еще появляется небольшая подсказка. Новая возможность уже начала появляться в версиях Chrome для Windows, Android и iOS, но на macOS ее пока не включили.

Да, Chrome уже давно поддерживает возможность просмотра открытых и последних вкладок на нескольких устройствах через Chrome Sync, но новая функция отправки на устройство делает процесс немного быстрее и удобнее. Если раньше приходилось открывать историю и искать тот или другой сайт, то теперь можно быстро перестать ссылку с ПК или ноутбука на смартфон или наоборот.

Еще одно заметное изменение в Chrome 77 — это новый индикатор загрузки сайта во вкладках. Новая анимация показывает состояние загрузки сайта в виде расширяющегося круга. Это хороший визуальный индикатор для отображения состояния загрузки страницы. Проверить доступность обновления можно, перейдя в раздел Справку> О браузере Google Chrome.

Источник: The Verge