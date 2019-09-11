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Google Chrome теперь позволяет быстро отправлять ссылки страниц на другие синхронизированные устройства

Google Chrome теперь позволяет быстро отправлять ссылки страниц на другие синхронизированные устройства

Google Chrome теперь позволяет быстро отправлять ссылки страниц на другие синхронизированные устройства


Компания Google выпустила очередное обновление браузера Chrome 77 для платформ Windows, Mac, Android и iOS. Наряду с множеством визуальных изменений есть парочка полезных функциональных улучшений.

В контекстное меню страницы, вкладки и адресной строки добавлена кнопка «Send to your devices», позволяющая быстро отправить ссылку на любое другое устройство, привязанное к вашей учетной записи Google. После отправки на целевом устройстве появится соответствующее уведомление для открытия ссылки.

В Chrome на iOS перед переходом по принятой ссылке еще появляется небольшая подсказка. Новая возможность уже начала появляться в версиях Chrome для Windows, Android и iOS, но на macOS ее пока не включили.

Да, Chrome уже давно поддерживает возможность просмотра открытых и последних вкладок на нескольких устройствах через Chrome Sync, но новая функция отправки на устройство делает процесс немного быстрее и удобнее. Если раньше приходилось открывать историю и искать тот или другой сайт, то теперь можно быстро перестать ссылку с ПК или ноутбука на смартфон или наоборот.

Еще одно заметное изменение в Chrome 77 — это новый индикатор загрузки сайта во вкладках. Новая анимация показывает состояние загрузки сайта в виде расширяющегося круга. Это хороший визуальный индикатор для отображения состояния загрузки страницы. Проверить доступность обновления можно, перейдя в раздел Справку> О браузере Google Chrome.

Источник: The Verge

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