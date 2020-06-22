Google Chrome вскоре позаимствует частичку Microsoft Edge — и станет использовать меньше памяти на Windows 10





Chrome — самый популярный браузер в мире, и это не изменится в ближайшем будущем (его рыночная доля по состоянию на май этого года составляет около 60%). Браузер Google быстрый и отзывчивый, однако и весьма прожорливый по части оперативной памяти. Разработчики борются с этой проблемой уже давно с переменным успехом. И вот сейчас, похоже, они нашли новый способ слегка умерить аппетиты браузера на платформе Windows. Изменения, обнаруженные в свежем коде проекта Chromium, указывают, что в будущем обновлении Chrome получит полезный алгоритм, который сделает браузер менее прожорливым и в теории повысить его быстродействие.

Самое занимательное в том, что соответствующую функциональность Chrome позаимствует у конкурирующего браузера Microsoft Edge, который не так давно перешел на Chromium. Этой функциональностью является улучшенный механизм распределения памяти Segment Heap, который в Microsoft Edge позволил снизить расход ОЗУ на 27%. Реальная экономия в Chrome может и, вероятно, будет сильно различаться в зависимости от системы, но первые тесты показали, что с этим механизмом в некоторых случаях можно будет сэкономить «сотни мегабайт» памяти в браузере и системных процессах. Больше всего от этого улучшения, как сообщается, выиграют многоядерные системы.

Эта функция должна появиться вскоре после того, как Google пересоберет Chrome с помощью соответствующего SDK для Windows 10. Кроме экономии по части ОЗУ, которую можно будет использовать для открытия еще нескольких вкладок, это также может привести к повышению быстродействия браузера, хотя вовсе не обязательно.

Источник: WindowsLatest и MSPowerUser