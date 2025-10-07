Новости Софт 07.10.2025 comment views icon

Google дали 14 дней на "реформу" Play Store, — решение Верховного суда США

Google дали 14 днів на "реформу" Play Store — Верховний суд США відхилив скаргу до позову Epic Games

Верховный суд США отклонил ходатайство Google о «заморозке» отдельных положений иска Epic Games, а значит компания все же должна внести некоторые ключевые изменения в Play Store — в течение следующих 14 дней.

Среди прочего изменения, предусмотренные решением суда, включают разрешение разработчикам приложений предоставлять ссылки на альтернативные способы загрузки, использовать внешние платежные системы и устанавливать собственные цены. Часть постановления о внешних ссылках вступит в силу 22 октября, поэтому фактически Google имеет около двух недель на изменения.

Для Epic Games и многих разработчиков, которых разочаровали 30% комиссионные Google, это долгожданная победа. Генеральный директор Тим Суини уже отметил это решение постом в Twitter.

Вышеупомянутые требования были одобрены в прошлом году окружным судьей США Джеймсом Донато в ответ на иск Epic Games. Разработчик Fortnite утверждал, что «ограничительные правила» Play Store нарушают антимонопольное законодательство. В июле 2025 года Google проиграла первую апелляцию, но не сдалась и пошла в Верховный суд — результат, как видим, такой же.

В своем обращении Google заявляла, что эти изменения будут иметь «огромные последствия» для более 100 млн пользователей Android в США и 500 000 разработчиков. До 27 октября компания планирует подать «полную апелляцию» в Верховный суд, так что это дело, возможно, еще продлится долго.

«Android предоставляет пользователям и разработчикам больше выбора, чем любая мобильная ОС, и изменения, внесенные Окружным судом США, ставят под угрозу возможность пользователей безопасно загружать приложения. Хотя мы разочарованы тем, что решение не приостановлено, мы продолжим нашу апелляцию», — говорит представитель Google Дэн Джэксон.

Напомним, что подобный иск Epic Games был направлен и против Apple и App Store.

Fortnite вернулся в App Store после пяти лет судов с Apple — Epic Games добавила «троллинг-кэшбэк»

Источник: CNBC, Bloomberg, The Verge

