Fortnite вернулся в App Store после пяти лет судов с Apple — Epic Games добавила «троллинг-кэшбэк»

Epic Games празднует победу над Apple — в американском App Store снова появился Fortnite после пятилетнего перерыва.

Экш-игра исчезла со страницы еще в 2020-м, когда компания нарушила правила Apple. Epic Games добавила собственную систему оплаты с 20% скидкой — без участия платформы. Этот шаг превратился в пятилетний конфликт между двумя гигантами. В результате разработчики Fortnite обвинили политику App Store в монополизме, которая не дает разработчикам гибкости в работе с оплатами.

Частично суд поддержал Epic Games в 2021 году: Apple обязали разрешить разработчикам указывать внешние способы оплаты в приложениях. Но, как мы видим, гигант «забыл» выполнить решение, хотя к нему были претензии даже от Еврокомиссии. С одной стороны компания разрешила добавлять внешние линки, но с другой — она все равно брала комиссию 12-27% даже с оплат, которые проходили мимо App Store.

Еще через два года глава Epic Games Тим Суини говорил о возвращении Fortnite на iOS в 2023 году. В августе 2024-го Epic Games Store готовилась к победе: платформа стала доступна для мобильных устройств с iOS и Android. А вот окончательная победа наступила в мае 2025-го, когда судья Ивонн Гонсалес Роджерс обратила внимание на ситуацию. Судья назвала это «преднамеренным нарушением» и обязала Apple немедленно разблокировать возможность оплаты напрямую.

Это стало финишной прямой. Epic сразу подала Fortnite на повторную проверку в App Store США. Apple снова затягивала с решением, но под давлением суда в конце концов разрешила возвращение игры. Гонсалес Роджерс поставила ультиматум: Apple должна либо одобрить заявку, либо доказать свои законные основания для блокировки. Этого не произошло — и Fortnite вернули.

Но Fortnite не просто появилась на платформе — а показала, что теперь Apple не сможет так сильно «качать» права. Обновленная версия экшена в App Store включает тот же вариант прямой оплаты с 20% кэшбэка для пользователей, которые выбирают покупку предметов напрямую у Epic. Так что все-таки Epic Games завоевала свое право обходить внутреннюю систему Apple, хоть и спустя пять лет.

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Fortnite уже появился в американском App Store, а также в европейских магазинах Epic Games Store и AltStore. В компании говорят, что игра также появится в результатах поиска App Store в США в ближайшее время. Пока что Fortnite официально вернулся — по меньшей мере в США и ЕС.

Решение суда и наконец выполнение условий со стороны Apple может стать началом новой эры в мобильной дистрибуции игр на ее платформах. Интересно, превратится ли это в тренд для обхода комиссии?

Источник: TechCrunch