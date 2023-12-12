«‎Эпическая» победа: суд удовлетворил иск Epic Games и признал, что Google незаконно «доминировала» среди магазинов программ

Три года назад разработчик Fortnite подал в суд на Apple и Google, обвинив компании в монополии магазинов Google Play и App Store.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

Ныне суд присяжных после двух часов обсуждения единогласно признал, что Google незаконно доминировала на рынке распространения приложений для Android и платежных услуг в приложениях. Они также отметили, что компания имела «незаконную» связь между Google Play и платежными службами Google Play Billing, а ее дистрибьюторское соглашение с разработчиками игр и сделки с OEM-производителями являются антиконкурентными.

Вице-президент Google по делам и публичной политике Уилсон Уайт сказал, что компания планирует обжаловать приговор, а судебный процесс в целом показал, что «Google жестко конкурирует с Apple и ее App Store, а также магазинами приложений на устройствах Android и игровых консолях».

«Сегодняшний вердикт является победой для всех разработчиков программ и потребителей. Это доказывает, что практика магазина приложений Google незаконна, и они злоупотребляют своей монополией, чтобы получить непомерные комиссии, подавить конкуренцию и сократить инновации», — пишут в блоге Epic Games.

Это в прямом смысле слова «эпическая» победа, учитывая, что два года назад Apple выиграла в подобном иске Epic. В то же время, дело было несколько иным и основывалось на тайных соглашениях о распределении доходов между Google, производителями смартфонов и крупными разработчиками игр «для того, чтобы сдерживать конкурентные магазины программ».

Судья еще должен решить, какие средства правовой защиты будут применены, однако Epic не требовала денежной компенсации, а хотела, чтобы суд сообщил Google, что каждый разработчик программ имеет полную свободу внедрять собственные магазины и платежные системы на Android. Стороны встретятся с судьей во вторую неделю января для обсуждения возможных решений.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини предположил, что компания может заработать сотни миллионов или даже миллиарды долларов, если ей не придется платить комиссию Google.

Источник: The Verge