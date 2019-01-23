Google добавила в Gmail кнопки создания перечеркнутого текста и отмены/повтора действий, а также возможность скачать письмо

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Компания Google добавила в арсенал возможностей почтового сервиса Gmail несколько новых. Разработчики уже приступили к внедрению изменений и до конца этой неделе пользователи Gmail должны получить три новых кнопки на панели форматирования веб-версии почтовика.

Первая кнопка в виде перечеркнутой английской буквы S позволит, как большинство уже догадалось, создавать зачеркнутый текст. Другие две новые кнопки — хорошо знакомые стрелки назад и вперед, предназначенные для отмены и повторного выполнения множества действий. Увы, максимально возможное число операций отмены не конкретизируется.

Наконец, добавлена возможность скачивания письма вместе с вложением в популярном формате .EML, поддерживаемом другими почтовыми клиентами.

Источник: Google