Google готовит к выпуску новое «беспроводное стриминговое устройство»

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На прошлой неделе мы рассказывали, что в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилось упоминание новых TWS-наушников Pixel Buds. В воскресенье там обнаружили описание еще одного девайса от Google.

«Беспроводное стриминговое устройство» имеет кодовое обозначение G3AL9. Маркировка FCC ID находится в его тыльной части. Это позволяет предположить, что девайс не оснащен дисплеем. Зато заявлена возможность Wi-Fi и Bluetooth подключения. Питается устройство от литий-полимерной батареи или 5В адаптера.

Последними «стриминговыми» девайсами от Google были смарт-колонка Nest Mini и приставка Chromecast with Google TV. Но так как их представили относительно недавно, вряд-ли это их наследники. Более вероятным вариантом является новая камера Nest Cam. Тем более не так давно Google пообещала выпустить обновленную линейку камер наблюдения в 2021 году.

Камера как раз подходит под описание, которое содержится в базе данных FCC: устройство способно стримить изображение, не имеет дисплея, а встроенный аккумулятор служит в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. Ожидается, что камеру представят ближе к середине года, вполне возможно, на конференции Google I/O.

Источник: 9to5google