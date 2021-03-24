В базе данных FCC появилось упоминание новых наушников Pixel Buds





Текущее поколение полностью беспроводных наушников Pixel Buds было представлено осенью 2019 года, а в продажу они поступили и вовсе весной прошлого года. Тем не менее, в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилось два новых устройства, которые могут быть наследниками Pixel Buds.

Девайсы имеют кодовые наименования “GPQY2” и “G7YPJ”, что соответствует стилистике Google со времен Nest Audio («GXCA6»). Для них зарегистрирован тот же диапазон частот Bluetooth, что и для нынешних наушников. Более того, Pixel Buds также имели две отдельные записи в FCC — одна для левого наушника, вторая для правого. Еще одним фактом в копилку того, что это действительно наушники, является их размер: 27х20х15 мм. Габариты практически полностью соответствуют Pixel Buds.

Вполне возможно, что Google решила выпустить обновленную версию Pixel Buds, которая будет лишена проблем с подключением, чем грешит текущее поколение. Также есть вероятность, что это будет более продвинутый вариант наушников с технологией активного шумоподавления, который расширит линейку аудиоустройств. Анонс девайса может состояться в мае, вместе со смартфоном Pixel 5a.

Источник: 9to5google