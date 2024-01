Google готовит нативную версию Chrome для Windows on Arm

Судя по всему, Google готовит специальную версию своего браузера Chrome для платформы Windows on Arm. Пользователь X (ранее Twitter) Педро Хусто заметил нативную версию браузера для Arm-устройств с Windows 11 в последних сборках Chrome в канале Canary.

As much as I might not to admit, this is huge. Chrome for Arm64 is here.https://t.co/Zm2Weq1NtX

— Pedro Justo (@itanium_guy) January 26, 2024