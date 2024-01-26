Google готовит нативную версию Chrome для Windows on Arm

Судя по всему, Google готовит специальную версию своего браузера Chrome для платформы Windows on Arm. Пользователь X (ранее Twitter) Педро Хусто заметил нативную версию браузера для Arm-устройств с Windows 11 в последних сборках Chrome в канале Canary.

As much as I might not to admit, this is huge. Chrome for Arm64 is here.https://t.co/Zm2Weq1NtX — Pedro Justo (@itanium_guy) January 26, 2024

Релиз версии Chrome Canary для Windows on Arm стал своеобразным сюрпризом. Хотя Microsoft уже давно предлагает версию своего браузера Edge для Arm, также основанную на Chromium, Google до этой недели не показывала никаких признаков поддержки Windows on Arm. Сейчас Windows-устройствам, работающим на новейших чипах Qualcomm Snapdragon, приходится запускать Chrome в режиме эмуляции, что приводит к низкой производительности.

Разница между версией Edge ARM64 и обычной версией Chrome x86, работающих на устройстве Windows on Arm, значительна. Нативная версия Edge на Arm-устройствах работает так же, как и на любом другом компьютере с процессором Intel. Но в Chrome на Windows on Arm заметны замедление и проблемы с производительностью.

Google уже давно поддерживает Arm-процессоры в ноутбуках Chromebook и предлагает ChromeOS, оптимизированную для чипов Qualcomm. Microsoft смогла выпустить собственную версию Edge для ARM64, поскольку для создания нового браузера компания использовала базовую версию Chromium без системы управления цифровыми правами (DRM) Google Widevine. Другие разработчики браузеров, которые также используют Chromium, придерживаются DRM от Google, поэтому выбор нативного Arm-браузера для Windows фактически был ограничен только Edge. Теперь ситуация изменится.

Источник: The Verge