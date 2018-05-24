Google и LG показали OLED дисплей для VR-гарнитур с рекордно высокими значениями разрешения и плотности пикселей

Компания Google продемонстрировала OLED дисплей для гарнитур виртуальной реальности, плотность размещения пикселей у которого примерно в 3 раза выше, чем у современных потребительских гарнитур производства HTC и Oculus. Устройство было создано совместно с LG.

Новая OLED панель имеет диагональ 4,3 дюйма и поддерживает разрешение 4800×3840 точек (совокупное разрешение 18 МП). Плотность размещения пикселей составляет невероятные 1443 PPI. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. По заверениям разработчиков, эта OLED матрица обладает самым высоким в мире разрешением. Поле зрения составляет 120×96 градусов. Как отмечают разработчики, верхняя граница человеческого зрения характеризуется разрешением 9600×9000 точек и полем зрения 160×150 градусов. Так что ещё есть к чему стремиться. Тем не менее, устройство существенно превосходит возможности дисплеев, применяемых в современных гарнитурах. Например, в HTC Vive используются 3,6-дюймовые дисплеи с разрешением 1080×1200 точек (для каждого глаза), а в Vive Pro – 3,5-дюймовые дисплеи с разрешением 1440×1600 точек. Плотность размещения пикселей составляет 448 и 615 PPI, соответственно. В обоих случаях поддерживается частота обновления 90 Гц, угол обзора составляет 110 градусов. Добавим, разрешение составляет около 2 МП.

Чтобы обеспечить высокую пропускную способность для передачи данных Google и LG изготовили специализированную интегральную схему. Также применялись специфическая структура цветного фильтра для более плотной компоновки пикселей, объединительная плата LTPS для более быстрого отклика (быстрее чем у дисплеев для смартфонов) и избирательный рендеринг. Эта техника предусматривает рендеринг в высоком разрешении только того участка изображения, на которое в настоящий момент смотрит пользователь, а периферийному изображению вокруг этого участка присваивается низкий приоритет.

Google отмечает, что два таких дисплея (по одному для каждого глаза) могут управляться мобильной системой-на-чипе, интегрированной в гарнитуру виртуальной реальности. При этом возможна работа с пониженной частотой обновления изображения в 75 Гц.

Пока что не уточняется, когда такие OLED дисплеи с высокой плотностью размещения пикселей могут появиться в готовых потребительских гарнитурах виртуальной реальности. В Google заявили, что работа над этим проектом была начата с целью подстегнуть развитие отрасли.

Источник: 9to5google