Google и Unity совместно работают над интеграцией игрового движка с Chrome OS





Unity – это один из наиболее популярных игровых движков, ставший основой для игр на широком спектре аппаратных платформ и операционных систем. Игры Unity, созданные для Android (и опубликованные в Play Store), уже могут работать на большинстве устройств с Chrome OS через встроенную среду выполнения Android. Но Google и Unity начали сотрудничество с целью улучшить работу движка на Chromebook.

«Мы рады сообщить, что мы стали партнёром Google для интеграции Chrome OS в среду разработчика Android. Начиная с Unity 2021.2, вы сможете добавлять функции Chrome OS в свои новые и существующие приложения Android. Позднее в этом году мы добавим поддержку Chrome OS в 2021.1 и 2020 LTS. Unity будет поддерживать устройства Chrome OS, работающие на x86-x64, а также Arm», — говорится в блоге Unity.

Основная новость заключается в том, что игры на базе Unity теперь могут быть скомпилированы для Chromebook с процессорами x86-x64. Ранее такая возможность была недоступной, Unity прекратила поддержку Android-устройств с процессорами на базе архитектуры x86 в 2019 году.

Unity также представляет возможность переопределить ввод по умолчанию через клавиатуру/мышь в Chrome OS с помощью настраиваемых действий. Это поможет играм на Chrome OS больше походить на игры на традиционных настольных компьютерах и ноутбуках.

Разработчики уже могут опробовать поддержку Chrome OS, загрузив бета-версию Unity 2021.2.

Источник: xda-developers