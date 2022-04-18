Google Little Signals — проект по доставке уведомлений с помощью лёгкого ветерка, движущейся тени и других мало отвлекающих способов

Компания Google продемонстрировала исследовательский проект Little Signals, предусматривающий взаимодействие и получение уведомлений более естественным способом. По задумке, специальные устройства смогут незаметно доставлять уведомления с помощью прикосновений, движущихся теней, лёгкого дуновения ветерка и т.п.

В рамках проекта Google Little Signals специалисты компании исследуют «спокойные вычисления». Речь идёт о способах уведомлять пользователя (держать его в курсе событий) без необходимости издавать звуковые сигналы или активировать дисплей на смартфоне.

В коллекции Little Signals доступно 6 объектов: воздух, кнопка, движение, ритм, тень и стук. Представленный ролик демонстрирует концепции того, как могут выглядеть и взаимодействовать устройства в рамках проекта Little Signals. На сайте проекта доступно подробное описание по каждому из объектов.

Кроме того, на сайте можно загрузить инструкции, где описываются необходимые компоненты, действия и примеры кода, позволяющие в домашних условиях создать собственные устройства для «лёгких сигналов». Например, с помощью инструкции можно создать вентилятор, уведомляющий об изменениях погоды. Однако остаётся открытым вопрос, будет ли для типичного пользователя достаточно дуновения ветерка или изменения тени, чтобы осознать факт получения уведомления?

Источник: The Verge