Google Medical Brain – набор алгоритмов с машинным обучением, предсказывающих вероятность смерти пациентов

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Как известно, компания Google уже давно связывает свое будущее с технологиями машинного обучения. И недавняя конференция I/O ясно показала, что все новейшие разработки поискового гиганта так или иначе связаны с нейросетями и машинным обучением. Сейчас стало известно о новом проекте ИИ-подразделения Google под названием Medical Brain – медицинской системе, которая использует алгоритмы машинного обучения, чтобы прогнозировать смерть пациентов. Если быть точным, инструмент на основе анализа множества показателей дает оценку лечения и выдает прогнозируемую вероятность наступления смерти того или иного пациента.

На самом деле Google Medical Brain – это не один, а множество алгоритмов медицинского назначения, которые задействуют технологии ИИ и машинного обучения для повышения точности диагностики и прогнозирования результата лечения заболеваний.

Сообщается, что система Medical Brain хорошо проявила себя, когда использовалась для формирования прогноза лечения женщины, обратившейся в клинику на поздней стадии рака груди. Как утверждается, используемое врачами этой клиники ПО для диагностики оценило вероятность смерти пациентки в 9,3%, тогда как разработка Google, проанализировав 175 639 значений данных, выдала более точную оценку в 19,9%. Спустя несколько дней пациентка скончалась в больнице. Данные из отчета о смерти неназванной пациентки были отражены в результатах исследования Google, опубликованных в журнале Nature в мае и посвященных высокому потенциалу применения нейронных сетей в медицине.

Сейчас Google работает над внедрением этой системы прогнозирования в медицинских учреждениях. И, похоже, на разработку возлагаются большие надежды.

«Они наконец-то нашли перспективный с коммерческой точки зрения вариант применения ИИ», – отметил один из сотрудников Google.

Остается добавить, что в мае этого года в структуре Google появилось новое подразделение Google AI, объединившее все проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Источник: Bloomberg