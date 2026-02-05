Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS

После пандемии COVID-19 сервисы видеоконференций стали базовым инструментом для работы и обучения. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom и другие платформы постоянно расширяют функциональные возможности. И теперь Google делает очередной шаг — пытается снять языковые барьеры с помощью перевода речи в реальном времени.





В веб-версии Google Meet эта функция уже работает. В отличие от переведенных субтитров, перевод речи позволяет участникам говорить на родном языке, а платформа в реальном времени превращает сказанное в озвученный перевод. Google описывает это как сохранение «естественного потока разговора благодаря созданию аудиоперевода, наложенного поверх оригинальной речи, который имитирует тон голоса и темп речи спикера». Подобная возможность перевода голоса с сохранением его особенностей уже работает в YouTube.

До этого момента возможность перевода речи была доступна только в Google Meet на компьютерах. Ранее появлялись утечки, которые указывали на планы запуска функции на мобильных устройствах, и теперь компания официально это подтвердила.

В новом сообщении об обновлении Workspace, посвященном общей доступности перевода речи для бизнес-пользователей, Google также объявила о расширении функции на мобильные приложения Google Meet.





В то же время воспользоваться новинкой на смартфонах прямо сейчас не получится. Google сообщает, что перевод речи начнет появляться в приложениях Google Meet для Android и iOS в течение ближайших месяцев.

Кроме расширения на мобильные устройства, компания планирует обновить интерфейс перевода речи в версии для компьютеров. Также Google работает над улучшением точности перевода и передачи языковых нюансов. Эти изменения должны коснуться всех платформ, где доступна функция.

Важный нюанс — перевод речи доступен не для всех пользователей. Его получат клиенты тарифов Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, Frontline Plus, а также подписчики Google AI Pro и Ultra. Доступ также открыт для пользователей с дополнениями Google AI Ultra for Business или Google AI Pro for Education.

Источник: androidpolice