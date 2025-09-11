Плюс 25% просмотров: YouTube запустил дубляж на нескольких языках для всех создателей видео

YouTube объявил об официальном запуске функции многоязычной озвучки видео. Она работала в тестовом режиме около двух лет для ограниченного круга пользователей, а теперь стала общедоступной. Благодаря этому обновлению миллионы авторов смогут добавлять дубляж к своим видео на разных языках, что поможет им охватывать более широкую аудиторию.

Эта функция впервые появилась как пилот в 2023 году, но доступна была только для ограниченного количества создателей контента. Среди них — MrBeast, Марк Робер и шеф-повар Джейми Оливер. Сначала авторам приходилось пользоваться сторонними сервисами дубляжа, пока YouTube не запустил собственный инструмент автоматического дубляжа на основе ИИ. Для этого используется технология Google Geminiкоторая воспроизводит не только голос, но и интонации и эмоции автора.

По данным YouTube, несколько создателей, участвовавших в тестировании, уже показали ощутимые результаты. В среднем те, кто добавлял многоязычные дорожки к своим видео, получали более 25% времени просмотра именно от зрителей, которые смотрели контент на другом, неосновном языке. Канал Джейми Оливера стал одним из самых ярких примеров — после запуска многоязычной озвучки количество просмотров там выросло втрое.

Массовое внедрение функции многоязычной озвучки видео будет происходить постепенно в течение ближайших недель.

Дополнительно YouTube компания тестирует многоязычные миниатюры видео с выбранной группой авторов. Начиная с июня, создатели контента могут настраивать обложки видео так, чтобы на них отображался текст на разных языках. Идея заключается в том, чтобы зритель видел миниатюру с текстом на своем языке, что повышает удобство и релевантность для международной аудитории.

Официальный запуск многоязычной озвучки и локализованных миниатюр на YouTube открывает авторам новый уровень доступа к глобальной аудитории. Это означает, что даже небольшие каналы смогут легче преодолевать языковой барьер и находить новых подписчиков в разных странах. Это, в свою очередь, поможет быстрее достичь условий, необходимых для запуска монетизации.

