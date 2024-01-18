Google меняет работу Поиска, Chrome и Android — чтобы соответствовать новым правилам ЕС

Закон о цифровых рынках (DMA) вступит в силу в марте.

На Android Google предложит экран выбора браузера при начальной настройке устройства — подобный появится в Chrome, чтобы пользователи могли выбрать альтернативные поисковые системы. Оба появятся на устройствах, приобретенных в Европейской экономической зоне после 6 марта.

Параллельно Google тестирует изменения в отображении результатов поиска, связанных с запросами на покупки в Европе, чтобы предоставить приоритет ссылкам на сайты для сравнения цен, а не отдельным компаниям или продуктам. В 2017 году регуляторы ЕС уже оштрафовали компанию на 2,42 миллиарда евро за использование своего доминирующего положения для обеспечения незаконного преимущества собственному сервису сравнения продуктов. Google также удаляет виджет Google Flights, отображающий время и цены авиарейсов.

Согласно DMA, Google входит в перечень так званых гейткиперов — компаний, которым запрещено относиться к собственным услугам на своих платформах более благоприятно, чем к конкурентам. Закон также содержит правила обеспечения совместимости служб (в том числе программ обмена сообщениями) и разрешения клиентам удалять предварительно установленное программное обеспечение с устройств.

Помимо вышеперечисленных изменений, Google планирует разрешить европейским пользователям ограничивать количество данных, передаваемых между различными службами, такими как YouTube, Chrome и Google Play.

Google — не единственная крупная технологическая компания, пострадавшая от новых правил. К списку гейткиперов в целом отнесли шесть компаний — Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft в том числе.