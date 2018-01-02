Google начала тестировать таинственную ОС Fuchsia на хромбуках Pixelbook

Еще летом 2016 года мы впервые узнали о таинственном проекте открытой универсальной ОС Google под кодовым названием Fuchsia, которая, как мы недавно узнали, получит поддержку языка программирования Apple Swift. О самом проекте по-прежнему известно очень мало, но разработка явно продвигается, причем активно. Ресурс Chrome Unboxed сообщает, что Google опубликовал соответствующую документацию, чтобы разработчики могли установить Fuchsia на ноутбуки Pixelbook.

Сразу оговорим, что привычным способом установить эту ОС для экспериментов не получится. Чтобы опробовать эту таинственную разработку желающим придется воспользоваться виртуальной машиной. Проект пока находится ранней стадии и ОС еще откровенно сырая. Ранее мы публиковали изображения и видео с ранней версией графического интерфейса этой платформы. Тем не менее, весьма интересен тот факт, что Google выбрала собственные Pixelbook для тестирования платформы. Изначально Fuchsia позиционировалась главным образом как платформа для носимых гаджетов и устройств IoT, хотя впоследствии программа тестирования распространилась на мини-ПК Intel NUC и хромбуки Acer Switch Alpha 12.

Компания Google пока не делилась своими планами касательно Fuchsia, так что пока абсолютно неясно, какое именно предназначение у этой ОС и на каких устройствах она будет использоваться. Но факт распространения на хромбуки позволяет предложить, что Fuchsia может оказаться преемницей еще одного таинственного проекта ОС Google под названием Andromeda, который, судя по всему, уже закрыли. Напомним, примерно два года назад ходили слухи о ноутбуке Pixel с ОС Andromeda, объединяющей Android и Chrome OS. Но впоследствии Google просто добавила поддержку приложений Android в Chrome OS. Можно предположить, что в ближайшее время будет появляться все больше подробностей об этой таинственной ОС Fuchsia.

Источник: Chrome Unboxed