Google открыл регистрацию на Kaggle-соревнования по машинному обучению

Google приглашает людей, которые интересуются машинным обучением (ML — machine learning), на двухнедельное Kaggle-соревнование, где они смогут попрактиковать свои навыки на реальных или приближенных к реальным задачах.

Соревнование стартует 17 июня и продлится две недели. Язык заданий на Kaggle — английский. Зарегистрироваться можнопо ссылке.

Kaggle

— это платформа для соревнований, где специалисты по обработке данных со всего мира собираются вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки и заработать награды. На платформе также можно находить и публиковать наборы данных, исследовать и строить модели, работать с другими data scientists и ML-инженерами и просто учиться.

Кто может участвовать в соревновании? Люди, которые интересуются ML (машинным обучением) и стремятся реализовать свои навыки на практике.

Исследователи в области искусственного интеллекта.

Специалисты со знанием Python.

Опытные IT-специалисты, которые хотят испытать себя в сфере машинного обучения.

Студенты технических специальностей, которые хотят получить практический опыт в этой области. Независимо от того, являетесь ли вы опытным исследователем искусственного интеллекта, студентом, стремящимся получить практику, или просто интересуетесь машинным обучением, это ваш шанс проверить свои знания и навыки. Какие преимущества участия в соревнованиях Kaggle? Новые практические навыки.

Дополнение портфолио.

Работа с определенными дедлайнами.

Обратная связь от экспертов.

Знакомство с другими специалистами.

Первые 50 участников, которые продемонстрируют лучший результат в соревновании, получат награды. Для того, чтобы принять участие в соревновании нужно: зарегистрироваться на сайте Kaggle-соревнования от Googleи на платформеKaggle;

присоединиться к соревнованию 17 июня по ссылке в письме, которое вы получите после регистрации.

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