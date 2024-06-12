Новости Технологии 12.06.2024 в 16:53 comment views icon
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Google открыл регистрацию на Kaggle-соревнования по машинному обучению

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Google приглашает людей, которые интересуются машинным обучением (ML — machine learning), на двухнедельное Kaggle-соревнование, где они смогут попрактиковать свои навыки на реальных или приближенных к реальным задачах.

Соревнование стартует 17 июня и продлится две недели. Язык заданий на Kaggle — английский. Зарегистрироваться можнопо ссылке.

Kaggle

— это платформа для соревнований, где специалисты по обработке данных со всего мира собираются вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки и заработать награды. На платформе также можно находить и публиковать наборы данных, исследовать и строить модели, работать с другими data scientists и ML-инженерами и просто учиться.

Кто может участвовать в соревновании?

  • Люди, которые интересуются ML (машинным обучением) и стремятся реализовать свои навыки на практике.
  • Исследователи в области искусственного интеллекта.
  • Специалисты со знанием Python.
  • Опытные IT-специалисты, которые хотят испытать себя в сфере машинного обучения.
  • Студенты технических специальностей, которые хотят получить практический опыт в этой области.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным исследователем искусственного интеллекта, студентом, стремящимся получить практику, или просто интересуетесь машинным обучением, это ваш шанс проверить свои знания и навыки.

Какие преимущества участия в соревнованиях Kaggle?

  • Новые практические навыки.
  • Дополнение портфолио.
  • Работа с определенными дедлайнами.
  • Обратная связь от экспертов.
  • Знакомство с другими специалистами.
  • Первые 50 участников, которые продемонстрируют лучший результат в соревновании, получат награды.

Для того, чтобы принять участие в соревновании нужно:

  • зарегистрироваться на сайте Kaggle-соревнования от Googleи на платформеKaggle;
  • присоединиться к соревнованию 17 июня по ссылке в письме, которое вы получите после регистрации.
Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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