Google Pixel могут испортить праздничную фотосессию — не все фото сохраняются

Многие пользователи Google Pixel сообщают, что их смартфоны не всегда сохраняют фото, локально или на Google Photos. Поэтому нелишним будет сделать несколько кадров — или же наоборот.

Жалобы поступают прежде всего от владельцев Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9 и Pixel 10. Например, еще два месяца назад пользователь Blazgamer написавший в Reddit, что не отображаются фотографии, сделанные во время путешествия на Pixel 9.На днях пользователь portmafia9719 описал подобный опыт на Pixel 10 Pro. Непонятно, что конкретно происходит с этими фотографиями, но известно, что изображения исчезли после длительного оповещения об их обработке в фоновом режиме.

Из этих и других сообщений следует, что многие пострадавшие пользователи столкнулись с этой проблемой после того, как сделали много фотографий за короткий промежуток времени. Также несколько пользователей нашли необычные файлы JPG в папке DCIM своих телефонов, все со словом «ожидаются» (pending) в названиях и размером ноль байтов.

В подобных случаях трудно сказать, насколько распространенной является проблема. некоторые пользователи делают очень много фото и все они сохраняются корректно. Опыт тех, кому не повезло, довольно печальный: большинство из них потеряли фото с торжественных и памятных событий, как свадьбы или путешествия. Конечно, также есть те, кто не заметил проблему, или не написал о ней.

Android Authority обратился в Google за комментарием, но он пока не поступил. Причиной, кажется, является сбой обработки файлов, который, вероятно, возникает при создании большого количества фото на Google Pixel. Но неизвестно, почему именно он происходит.