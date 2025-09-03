banner
Google Pixel 10 Pro могут снимать 12-битное видео 4K RAW — как включить скрытую возможность

Андрій Русанов

Редактор новостей

Смартфоны Google Pixel 10 имеют некоторые продвинутые новые возможности фото и видео, но способны на большее с дополнительными несложными трюками.

Пользователь Reddit с ником RagSaucy заметил, что Pixel 10 Pro и 10 Pro XL поддерживают 12-битную видеозапись в формате 4K RAW — впервые среди телефонов Google. Теоретически, это позволяет телефону захватывать более широкий динамический диапазон для дополнительной детализации теней или светлых участков с меньшим риском ложного уровня экспозиции. Предыдущие Pixel ограничены 10-битной видеозаписью — собственно, как и Pixel 10 Pro с оригинальным приложением камеры. Разблокировать 12-битный режим можно в стороннем приложении MotionCamPro.

Поддержка 12-битного видео в формате 4K RAW возможна благодаря умному шумоподавлению в сенсоре Samsung ISOCELL GNV камеры телефона. Он оснащен технологией Smart-ISO Pro, которая является интерпретацией Samsung техники двойного преобразования коэффициента усиления DCG.

В отличие от методов многокадрового HDR, которые объединяют несколько вариантов экспозиции в кадрах, сделанных в разное время, DCG делает два изображения с разными значениями ISO одновременно. Метод на аппаратном уровне объединяет данные из двух схем усиления ISO для создания и объединения двух изображений без риска размытия движения. Результатом являются яркие цвета с меньшим ISO и детали теней с более высоким. В этом случае сенсор Samsung представляет результат в виде 12-битного файла RAW, что предоставляет пользователям доступ к дополнительным данным для редактирования.

Как сообщает Android Authority, другие производители сенсоров, такие как Omnivision с DCG и Sony LYTIA с технологией Hybrid Frame-HDR, также используют подобные подходы для расширения динамического диапазона. Сама концепция не нова и существует по крайней мере с 2020 года и телефона Xiaomi Mi 10 Ultra, еще дольше она используется в специальных отдельных камерах. Вполне вероятно, что и некоторые другие последние фотофлагманы способны на 12-битную запись. Следующее видео (снятое 2 года назад на другой камере), демонстрирует преимущества 12-битного Smart-ISO по сравнению с 10-битным режимом.

Скрытый 12-битный видеорежим доступен только на основных камерах Pixel 10 Pro и Pro XL, именно из-за 50 МП сенсоров Samsung ISOCELL GNV с 12-битным Smart-ISO Pro. Pixel 10 получил датчик Samsung GN8, который также поддерживает DCG и 12-битный выход — но, кажется, не имеет достаточной пропускной способности для видеозаписи 4K. Также на меньшем сенсоре возможна потеря качества или недостаток питания.

RagSaucy отмечает что, Google ранее заявлял о существовании такого режима на конференциях, с момента выпуска Pixel 9. Впрочем, он никогда не был доступен открыто, и это несколько «подмывает» репутацию приложения Google Camera.

Отправить