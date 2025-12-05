Первый взгляд на редактор лиц Google Photos — удобное раздельное редактирование на групповых фото

Google Photos давно входит в топ самых удобных приложений для редактирования фото, но в нем всегда не хватало одной возможности — ретуширования отдельных участков лица. Камера Pixel имеет такие инструменты уже годами, а вот само приложение Photos упорно этого не предлагало. И вот наконец ситуация меняется: функция точечного редактирования становится реальной, и мы уже можем увидеть, как она будет работать.

В октябре появились первые намеки в коде, что Google готовит полноценный набор эффектов для ретуширования лиц в Photos. Теперь эту функцию удалось активировать в тестовом режиме в версии приложения 7.56.0.839465534. И впервые можно увидеть ее работу вживую, пока она фигурирует под названием Touch Up.

Новый инструмент расположен во вкладке Actions редактора Google Photos. После первого нажатия приложение попросит загрузить необходимые модели машинного обучения объемом 16 МБ — именно они отвечают за обработку изображения.

После загрузки открывается отдельный интерфейс Touch Up с полным списком зон для ретуши:

Smooth (общее выравнивание кожи)

Under Eyes (работа с областью под глазами)

Irises (подчеркивание радужки)

Teeth (отбеливание зубов)

Eyebrows (акцентирование бровей)

Lips (коррекция губ)

Каждый эффект работает через отдельный ползунок — просто выбираете конкретный участок лица, настраиваете интенсивность и сохраняете фото. Интерфейс максимально прост: выбор — движение ползунка — готово.

Особенно удобно, что Touch Up умеет ретушировать каждое лицо отдельно даже на групповых фото. Приложение автоматически определяет до шести лиц в кадре и позволяет изменять каждое из них отдельно, а не применять один и тот же эффект ко всем одновременно. Если людей на фото больше шести, Photos покажет предупреждение об ограничении. Управлять тем, какие именно лица определены, нельзя, но персональные настройки для каждого — это уже серьезный плюс по сравнению с большинством стандартных фоторедакторов.

Пока что неизвестно, когда Google откроет функцию для всех пользователей Photos. Но учитывая то, что Touch Up уже работает внутри приложения, релиз вряд ли затянется надолго.

Напомним, ранее в Google Photos появились и другие полезные функции, такие как голосовое редактирование, зеркальное отражение фото и интеграция Nano Banana (ИИ Gemini 2.5 Flash Image).

Источник: androidauthority