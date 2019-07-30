Google подтвердила наличие системы распознавания по лицу и управление жестами без прикосновений в смартфоне Pixel 4





Компания Google решила рассказать некоторые подробности о Pixel 4 в преддверие предполагаемого выхода смартфонов в октябре этого года. В опубликованном видеоролике поисковый гигант показал, какие технологии будут использоваться в устройствах Pixel четвёртого поколения. Среди них – разблокировка по лицу вместо дактилоскопии и управление с помощью «воздушных жестов».

Добавление разблокировки по лицу ставит Pixel 4 в один ряд с последними моделями iPhone, которые оснащены системой Face ID. Для этих целей инженеры Google установят в верхней части смартфона несколько сенсоров, две инфракрасные камеры, точечный проектор и специальный «радар» Soli, определяющий, когда пользователь находится рядом с устройством. По словам компании, разблокировка по лицу будет работать практически в любой ориентации, даже если пользователь держит смартфон «вверх ногами». Технологию можно использовать для безопасных платежей и авторизации в приложениях. Google утверждает, что биометрические данные будут храниться не на серверах, а непосредственно на устройстве в специальном чипе.

Pixel 4 станет первым мобильным устройством с технологией Soli, которую компания представила в 2015 году на конференции Google I/O. Она позволяет управлять приложениями с помощью жестов, не касаясь смартфона (своего рода аналог Kinect), например, переключать треки, откладывать будильник или отклонять звонки. Эти возможности реализованы благодаря специальному датчику, который распознаёт жесты, а также функции Motion Sense. Сообщается, что Motion Sense на смартфонах Pixel 4 будет доступна только в некоторых странах. Изначально технология Soli должна была дебютировать в умных часах и колонках Google, но по воле случая окажется в смартфоне.

На то, что Google готовит смартфон с системой распознавания по лицу, указывало несколько факторов, один из которых был менее правдоподобным и даже странным. Как сообщили ресурсы ZDNet и Android Police, сотрудники Google предлагали прохожим на улицах американских городов подарочные сертификаты на сумму $5 в обмен на проведение сканирования их лиц. В компании подтвердили, что действительно проводят «полевые исследования» с целью улучшения алгоритмов сканирования по лицу и повышения точности функции разблокировки в смартфоне Pixel 4. Таким образом разработчики хотят убедиться, что Pixel 4 сможет работать с разными лицами, избежать расовой предвзятости и других проблем, свойственных этой технологии.

Источник: The Verge (1, 2)