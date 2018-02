Google получила 2,4 млн запросов на удаление информации в соответствии с законом ЕС о «праве быть забытым»

Компания Google получила более 2,4 млн запросов на удаление страниц из поиска в соответствии с европейским законом о «праве быть забытым» с тех пор, как он был принят в мае 2014 года. Новые сведения предоставляются в соответствии с политикой Google по расширению прозрачности отчётов и содержат дополнительные данные, датированные ещё январём 2016 года.

В новых сведениях будет содержаться информация о том, кто отправил запрос – частное лицо или же представитель органов государственной власти или компании. Также будет раскрываться информация о содержании запроса, контенте сайта и другие сведения.

Наиболее часто поступают запросы на удаление «профессиональной информации» – 24% от общего количества запросов. За ней следуют запросы на удаление информации «собственного авторства» – 10%, информации о преступлениях и профессиональных нарушениях – 8% и 7%, соответственно. Google также описывает примеры полученных запросов, контекст, почему был сделан запрос, и итоговый результат.

Около трети всех запросов на удаление информации было связано с социальными сетями и службами каталогов, 21% представляют собой ссылки на новостные и правительственные сайты, описывающие чью-либо судебную историю.

Google опубликовал проект своего исследовательского документа по данной теме, который получил название «Three Years of the Right to be Forgotten» («Три года действия права быть забытым»). Ознакомиться с ним можно по следующему адресу.

Источник: The Verge