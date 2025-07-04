Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине

Раздел Технологии выходит при поддержке

Компания Google сообщила, что отныне в Украине доступна новая генеративная ИИ-модель для создания видео под названием Veo 3. Ее представили в мае этого года, а теперь расширили доступность.

Модель Veo 3 позволяет создавать короткие высококачественные видео на основе текстового описания от пользователя. При этом созданное видео имеет звуковое сопровождение в соответствии с содержанием. В том числе озвучивается речь персонажей.

«Просто опишите свою идею и наблюдайте, как приложение Gemini воплотит ее в жизнь с помощью встроенной функции генерирования аудио», ─ заявляет Google.

Длина сгенерированных роликов составляет 8 секунд. Все видео, созданные с помощью этой модели, будут иметь видимый водяной знак. Кроме того, Google встраивает цифровой водяной знак SynthID во весь контент, который генерируют ее модели искусственного интеллекта. Модель не будет создавать видео, которые нарушают правила Google.

Заинтересованные пользователи могут создавать видео с помощью Veo 3 через веб-версию и приложение Gemini. Чтобы сгенерировать видео, нажмите кнопку «Видео» в строке запроса. Если ее нет, нажмите значок с тремя точками, чтобы просмотреть другие опции.

Генеративная модель Veo 3 доступна для подписчиков в плане Google AI Pro (версия Veo 3 Fast) или с полный доступом в плане Ultra (полная версия Veo 3). Различия заключаются в том, что версия Fast создает ролики с высоким качеством и скоростью, а полная Veo 3 обеспечивает высочайшее качество видео. На данный момент стоимость подписки Google AI Pro составляет 909 грн в месяц.

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Напомним, недавно Google интегрировала модель Veo 3 в YouTube Shorts, что позволяет авторам создавать короткие видео на базе текстовых описаний.

Источник: Google

Раздел Технологии выходит при поддержке

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