Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие

Google потерял право продавать смартфоны Pixel 7 в Японии по результатам патентного спора с корейской компанией Pantech.

Решение японского окружного суда признает Google виновным в нарушении патента, связанного с соединением LTE. Иск утверждает, что технологический гигант использовал точно ту же технологию, которая описана в патенте Pantech. Патент касается того, как именно LTE-модем связывается с вышками сотовой связи.

В 2023 году Pantech сообщила, что Google использовал эту технологию без разрешения в смартфонах серии Pixel 7 и подала иск о судебном запрете на продажу из-за нарушения патента против Google Japan. Патент, являющийся предметом этого иска, представляет собой технологию воспроизведения контрольных сигналов, которая отправляет сигнал подтверждения (ACK) от базовой станции к терминалу в сети LTE.

Токийский суд постановил, что телефоны Pixel 7 должны быть сняты с продажи, поскольку Google отказался сотрудничать по иску. Компания отказалась платить роялти, а также отказалась предоставить данные о количестве Pixel 7, проданных в стране. Японский рынок очень важен для Google — это второй по величине поставщик смартфонов на нем, после Apple.

Суд указал на нежелание сотрудничать со стороны Google, а также на уклонение от лицензирования, и постановил, что «Google является лицензиатом, который не желает» лицензирования на условиях FRAND. Это международный стандарт, который требует от владельцев стандартных патентов предоставлять лицензии компаниям, внедряющим технологию, на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. Обычно Япония не практикует судебные запреты на продажу за стандартное нарушение патентных прав на основе FRAND. Однако суд расценил неискреннюю позицию Google как исключительную причину и впервые выдал судебный запрет на продажу.

Pantech подает еще один иск против Google, направленный на запрет продаж Pixel 9 Вероятно, более новые смартфоны ожидает такая же судьба, если стороны не придут к согласию.

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Источник: Etnews