Google приступает к коммерческой эксплуатации системы ИИ Duplex. Пока она умеет только бронировать столики в ресторанах

Весной этого года компания Google анонсировала новую систему искусственного интеллекта под названием Duplex, которая позволяет виртуальному помощнику Google Assistant осуществлять телефонные звонки и общаться с людьми. И теперь, наконец, Google приступает к коммерческой эксплуатации системы Duplex.

Пока что опробовать её смогут лишь некоторые владельцы смартфонов серии Pixel в определённых городах США. Перечень городов не уточняется, но ранее говорилось, что приступить к тестированию Duplex планируется в Атланте, Нью-Йорке, Фениксе и Сан-Франциско. Google начинает с «медленного развёртывания», чтобы обеспечить «хороший опыт» как для владельцев смартфонов, так и для сферы бизнеса.

На текущий момент навыки резервирования системы Duplex ограничены. Пока что она может использоваться только для резервирования столиков в ресторанах. Кроме того, потребуются некоторые усилия, чтобы быть уверенным в резервировании желаемого места и времени. При этом некоторые рестораны просто не будут резервировать столики, даже если они имеют общедоступные номера и не ограничиваются бронированием через интернет. В таком случае всё равно предстоит обсуждать резервирование с человеком.

Тем не менее, это свидетельствует о том, что данная технология уже может использоваться в условиях реального мира, пусть и с рядом ограничений.

Источник: Engadget