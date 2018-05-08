Google продемонстрировала возможность Assistant самостоятельно совершать звонки и общаться, как человек

Во время пленарного доклада, открывающего конференцию Google I/O 2018, глава поискового гиганта Сундар Пичаи продемонстрировал удивительную и одновременно пугающую функциональность Assistant – возможность самостоятельно совершать звонки от имени пользователя с целью выполнения тех или иных поручений.

В ходе демонстрации глава Google на сцене воспроизвел телефонный звонок в парикмахерскую, заявив, что звонок этот совершил голосовой помощник Assistant. Ассистент Google разговаривал настолько естественно, что человек на другом конце линии даже ничего не заподозрил, приняв ИИ Google за человека. Позже Пичай еще раз подчеркнул, что это был реальный телефонный звонок, совершенный Google Assistant. Собственно, вот видео этой демонстрации:

Вне всяких сомнений, это принципиально новый уровень, но, как отметил Пичай, пока что функциональность находится на ранней стадии разработки. К слову, лежащая в ее основе технология получила название Duplex. Этим летом Google планирует начать тестирование Duplex в Assistant, которая поможет пользователям забронировать столик в ресторане, записаться на стрижку в парикмахерскую и не только.

Google описывает систему искусственного интеллекта Duplex как «новую технологию естественного общения для выполнения реальных задач по телефону». Причем система эта ориентирована на выполнение конкретных задач вроде назначения встреч определенного типа. Причем общение с ИИ в данном случае самое что ни на есть естественное – не нужно подстраиваться и следить за своей речью, опасаясь недопонимания. Google видит массу сценариев применения этой возможности, включая звонки различным компаниям с целью уточнения графика их работы с последующим обновлением соответствующей информации в картах Google Maps.

В Google пообещали максимальную прозрачность в деле информирования общественности о ходе развития Duplex, поскольку прекрасно осознают, что ИИ, который говорит, как обычный человек, может вызвать определенные опасения.

По словам компании, уже сейчас Duplex успешно завершает большинство разговоров и задач самостоятельно, без какого-либо вмешательства со стороны человека. В то же Google признает, что иногда система не справляется и переключает на оператора. К сожалению, никаких цифр компания не приводит. Но весьма интересно выглядит некая возможность самоконтроля – система может определять, какие задачи ей под силу выполнить, а какие – нет.

Само собой, в основе Duplex лежит нейронная сеть. Но для обучения Duplex специалисты Google использовали новую методику обучения с воздействием на систему в реальном времени при необходимости. Компания сравнивает процесс с методикой обучения многих дисциплин, когда преподаватель контролирует учащегося и обеспечивает должную поддержку до тех пор, пока тот не усвоит урок.

Как уже отмечалось выше, технология пока находится в процессе разработки, поэтому сложно судить о ее перспективах. Вероятно, с началом тестирования мы сможем более полноценно оценить ее возможности.

Источник: The Verge и Google