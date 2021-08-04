Google раньше времени показала неанонсированные камеры Nest

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В начале этого года Google прекратила продажу камеры для видеонаблюдения Nest IQ, но пообещала представить новую линейку устройств. В марте в базе данных FCC был обнаружен «беспроводной стриминговый девайс», очень похожий по описанию на камеру для видеонаблюдения. По-видимому, он уже готов к анонсу, ведь Google по ошибке опубликовала несколько новых устройств в своем онлайн-магазине.

Некоторое время на сайте можно было увидеть четыре неанонсированных гаджета:

Nest Cam (battery)

Nest Cam (wired)

Nest Cam with floodlight

Nest Doorbell (battery)

Странички продуктов не были доступными, поэтому информации о технических характеристиках устройств пока нет. Вскоре из магазина и вовсе исчезли упоминания о новинках.

Но очевидно, что Google планирует презентовать новую линейку камер для видеонаблюдения. Она будет включать модели для использования внутри помещений и на улице, также будет вариант со встроенным прожектором. Кроме того, появится и новый дверной звонок со встроенной камерой, который будет работать от батареи.

Вероятнее всего, официальный анонс устройств состоится на традиционном мероприятии Made by Google, ориентировочно, в конце сентября.

Источник: Android Police