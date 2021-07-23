Google расширила программу бета-тестирования Android Auto





У Google довольно давно существует программа бета-тестирования Android Auto, но присоединиться к ней раньше было практически невозможным. Пользователи, которые пытались это сделать, чаще всего сталкивались с ошибкой, которая уведомляла их, что «в настоящее время мы набрали максимальное количество тестировщиков приложения Android Auto и прекратили прием заявок».

Теперь же появилась информация, что Google расширила программу, позволив каждому Android-пользователю принять участие в тестировании новых функций платформы Android Auto. У меня, впрочем, при попытке присоединиться к программе бета-тестирования, сейчас все так же выдает вышеуказанную ошибку.

Если же у вас ошибки нет, необходимо нажать на кнопку «Участвовать в тестировании» и затем загрузить бета-версию Android Auto из магазина Play Store. Если вы решите прекратить использование тестового программного обеспечения, можно будет покинуть программу.

Кроме Android Auto, Google также предлагает программы бета-тестирования сервисов Google Maps, Waze, Google, Google Messages, Gboard и других.

Источник: Engadget