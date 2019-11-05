Google расширяет программу Play Points, которая предусматривает вознаграждения за траты в магазине Play Store





После первого запуска в Японии в прошлом году, компания Google начинает внедрение своей программы вознаграждений Play Store и в других странах. Начиная с этой недели, пользователи из США могут регистрироваться в Google Play Points, что позволит им получать вознаграждения с помощью цифрового магазина компании.

Участие в программе бесплатное. После регистрации пользователи будут получать баллы за все покупки в Play Store, включая внутриигровые покупки в и подписку. Дополнительные баллы можно получить, загружая список популярных приложений каждую неделю, а также пользуясь еженедельными акциями. В программе доступно четыре уровня. Потратив определённую сумму, можно перейти на следующий уровень, который приносит дополнительные бонусы, например, увеличенное количество баллов за трату денег в магазине. Чтобы оставаться на более высоком уровне, нужно поддерживать уровень трат.

Накопленные баллы затем можно будет обменять на Google Play Credit, потратить на внутриигровые покупки в играх партнёров, пожертвовать различным неприбыльным организациям.

Источник: Engadget