Google случайно показала интерфейс Android 16 — что такое Material 3 Expressive?

Google случайно обнародовала подробности нового интерфейса Android 16 — Material 3 Expressive, который готовят к официальной презентации на конференции I/O. В публикации в блоге, которая быстро исчезла из публичного доступа (но копия осталась в Internet Archive), компания рассказала о редизайне системы, созданном на основе исследований и с учетом эмоционального восприятия пользователей. Новый стиль обещает более яркий, энергичный вид Android и ориентирован на скорость взаимодействия с интерфейсом. Рассмотрим подробнее.

Итак, вскоре выйдет новая версия Android 16, и она будет выглядеть совсем не так, как ожидали пользователи. Хотя в последнее время Google почти не вносила серьезных изменений в Material Design, команда дизайнеров не сидела сложа руки. В публикации говорилось, что последние 3 года компания работала над новым дизайном Android, который должен был бы вызвать больше эмоций у пользователей. Оригинальный Material Design прекрасно работал с цветами и единым стилем, но из-за этого многие приложения выглядели слишком похоже. Решить эту проблему призван Material 3 Expressive.

Google называет это обновление «самым исследованным обновлением дизайн-системы». Над ним провели 46 отдельных исследований, показали сотни макетов более 18 тысячам участников, чтобы понять, как новый интерфейс работает в реальном использовании. Исследования охватывали различные методы:

Отслеживание взгляда — где пользователи сосредотачивают внимание;

Опросы и фокус-группы — какие эмоции вызывает дизайн;

Эксперименты — что люди считают привлекательным;

Тесты удобства — как быстро люди ориентируются в интерфейсе.

В результате этих трехлетних усилий создали интерфейс, значительно отличающийся от предыдущих версий Material Design. На тех изображениях, которые успели сохранить из удаленной публикации, видны новые элементы — плавающая панель инструментов и более крупные кнопки, которые легче нажимать и которые не мешают другим частям интерфейса.

По всему интерфейсу появились яркие формы и насыщенные цвета. И это не просто так. Во время тестов новое оформление помогло пользователям в четыре раза быстрее находить и использовать важные элементы. Но здесь есть и нюанс: не все пользуются приложениями одинаково. Если ваши приоритеты отличаются от видения Google, новый стиль может немного раздражать.

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Исследования также показали, что большинство пользователей предпочитают Material 3 Expressive. Однако многое зависит от возраста. Среди молодежи более 80% опрошенных сказали, что новый стиль лучше. А вот в возрастной категории 55+ это мнение поддержали лишь 52%. Google также отметила, что новый дизайн выглядит «круче», чем предыдущие версии.

Итак, эта новая утечка подтверждает, что Android 16 получит обновление внешнего вида. Но воспользоваться этими новыми яркими элементами смогут не все. Поскольку Android — это открытая платформа, каждый производитель устройств решает сам, использовать ли новые элементы дизайна. То, что предлагает Google, не обязательно будет реализовано в смартфоне других компаний. Многие разрабатывают собственные оболочки, такие как Samsung One UI или OnePlus Oxygen OS. Поэтому в некоторых случаях новая версия Android 16 может выглядеть почти так же, как Android 15. Некоторые элементы Material 3 Expressive могут появиться в сторонних оболочках, но полноценный опыт будет только на смартфонах Pixel. Именно они получат системные элементы с новым дизайном, и большинство приложений Google обновят под него.

Material 3 Expressive будет применяться не только в интерфейсе ОС или предустановленных приложениях. Google также предоставит шаблоны дизайна сторонним разработчикам приложений, поэтому они смогут поддерживать яркий, динамичный стиль на любом устройстве. Но пока даже Material Design не очень активно используют в сторонних приложениях. Часто можно увидеть только отдельные элементы — цвета или кнопки — но почти никто не реализует полный стиль от Google.

Google планирует выпустить стабильную версию Android 16 раньше, чем обычно. Ранее сообщалось, что Android 16 может получить профессиональные настройки для фотографов и позволит разблокировать Google Pixel отпечатком пальца с выключенным экраном.

Источник: arstechnica