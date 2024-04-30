Google удалила из Поиска большинство 3D-моделей животных и других объектов

В течение последних нескольких лет Google создала массу 3D-моделей животных и других объектов, которые можно просматривать в дополненной реальности. Однако недавно Google удалила подавляющее большинство этих веселых моделей из Поиска.

В 2019 году Google запустила возможность видеть 3D-животных прямо в Поиске. Эта возможность была доступна в браузере, на Android или iOS. Пользователи могли видеть эти 3D-модели и даже использовать дополненную реальность на мобильных устройствах, чтобы увидеть эти модели в реальном мире, часто в натуральную величину. Коллекция объектов расширялась с годами, на пике своего развития предлагала более 100 различных животных, много динозавров, а также учебные модели планет, мест, анатомии человека, частей клетки и т.д. Даже предлагалось просмотреть автомобиль с помощью 3D-моделей. Хотя каталогизация этих объектов была не лучшей.

И вдруг многие 3D-модели Google просто исчезли. Количество трехмерных животных и объектов в Поиске Google резко сократилось. Сейчас доступно едва ли с десяток животных, а собак и кошек осталось менее 10. Кроме этого, есть лишь несколько насекомых и предметов.

Многие разнообразные образовательные модели клеток, систем организма и т.д. все еще доступны, хотя части тела полностью удалены из коллекции 3D-моделей Google. Многие из них теперь отображаются в Поиске как «интерактивные диаграммы», а не как 3D-модели.

Google не объяснила, почему было удалено столько полезных и интересных 3D-моделей.

Источник: 9to5google