Google усилит противодействие SEO и коммерческому содержимому на сайтах в поиске — больше контента будет считаться спамом

Google объявил об обновлении алгоритмов поиска, которые должны предоставить пользователю больше полезного содержимого, в то же время больше результатов будут обозначены как спам. Компания «уточняет» свою систему рейтинга, чтобы лучше определить, являются ли веб-страницы действительно полезными или имеют плохой пользовательский опыт и не созданы ли они для поисковых систем, а не для людей.

Речь идет о контенте, оптимизированном для поисковых систем (SEO), который может быть слишком длинным, многословным и не иметь никакой пользы, кроме хорошего вида для алгоритмов Google. Беспокойство Google заключается в том, что большие языковые и генеративные модели ИИ усилят эту проблему. По словам компании, изменения будут касаться «сайтов, созданных в основном для соответствия очень конкретным поисковым запросам».

Это обновление имеет целью уменьшить количество низкокачественного, неоригинального содержания в Поиске примерно на 40%, согласно оценкам Google, одновременно направить больше трафика на полезные и высококачественные сайты.

Google говорит, что обновление от марта 2024 года будет более комплексным, чем обычные основные обновления, поскольку оно вносит изменения в несколько ключевых систем. Развертывание обновлений может занять до месяца.

«Мы улучшили наши основные системы рейтинга, чтобы показывать более полезные результаты, используя различные инновационные сигналы и подходы. Для этого больше не используется один сигнал или система, и мы также добавили новую страницу часто задаваемых вопросов, чтобы объяснить эти изменения».

Также Google будет классифицировать больше вещей как спам. Обновленная политика в отношении злоупотреблений содержимым позволит Google принимать меры в отношении большего количества содержимого «с незначительной ценностью или вообще без нее, например страницы, которые якобы имеют ответы на популярные поисковые запросы, но не предоставляют полезного содержимого».

«Чтобы лучше справиться с этими методами, мы усиливаем нашу политику, чтобы сосредоточить внимание на таком оскорбительном поведении — создавать контент для повышения рейтинга в результатах поиска — независимо от того, вовлечена автоматизация, люди или их комбинация».

Изменения Google также нацелены на сайты, которые могут иметь хороший оригинальный контент, однако размещать «партнерский» контент низкого качества, предоставленный третьими сторонами, с целью заработать на репутации сайта. Эта практика будет считаться спамом, а с 5 мая начнут действовать меры, которые будут побуждать сайты вносить изменения.

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«Например, третья сторона может публиковать отзывы о займе до зарплаты на проверенном образовательном веб-сайте, чтобы получить преимущества из рейтинга сайта. Такой высокий рейтинг содержимого в Поиске может запутать или ввести в заблуждение посетителей, которые имеют совсем другие ожидания относительно содержимого определенного сайта».

Еще Google будет считать спамом домены, «которые приобретены и перепрофилированы с целью повышения рейтинга низкокачественного контента в результатах поиска».

Источник: 9to5google

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