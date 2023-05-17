Google вскоре начнет удалять учётные записи, которые были неактивными на протяжении 2 лет

Google решила обновить свои правила, регламентирующие неактивные учётные записи. Компания объявила, что начнет удалять аккаунты, которые были неактивны в течение как минимум двух лет.

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Пользователи с учётными записями, которые не проявляли активность в течение двух лет, получат электронное письмо с уведомлением о предстоящей деактивации. Если после получения такого письма пользователь не войдёт в аккаунт на протяжении 60 дней, учётная запись будет деактивирована. После деактивации будет еще 60 дней, чтобы войти в систему, прежде чем компания окончательно удалит аккаунт. Компания отправит электронные письма с предупреждениями как на учетную запись, которая может быть удалена, так и на любые адреса электронной почты, добавленные пользователем для восстановления доступа.

Письма с уведомлениями о длительном отсутствии активности начнут рассылать позже в этом году. Google заявляет, что самое раннее удаление аккаунтов начнется в декабре 2023 года.

Деактивация и удаление будут применяться ко всему содержимому учётной записи, включая Gmail, Drive, Docs, YouTube, Google Photos, Meet и Calendar. Удалению подлежат только личные учётные записи. Рабочая или учебная электронная почта не будет затронута этими изменениями.

У Google есть инструмент, позволяющий избежать удаления аккаунта. Inactive Account Manager может предупреждать о бездействующих учетных записях, позволяя пользователю решать, что будет происходить с его данными. Например, можно выбрать доверенные контакты, чтобы предупредить или даже загрузить данные учетной записи, если она находится под угрозой деактивации. Также пользователям доступен сервис Google Takeout, позволяющий экспортировать данные учётной записи.

Источник: Engadget