Google выпустила Android 15 — до выхода на Pixel надо еще подождать

В этом году Google выпустила свою линейку смартфонов Pixel 9 без одновременного обновления Android. Едва ли не впервые новые смартфоны Pixel дебютировали с предыдущей версией ОС. Только сейчас код Android 15 официально вошел в базу данных Android Open Source Project (AOSP).

Google сообщила, что обновление до Android 15 будет доступно для поддерживаемых устройств Pixel в ближайшие недели. Это касается моделей Pixel 6 и более новых версий. Устройства других производителей Android-гаджетов получат обновление программного обеспечения в ближайшие месяцы.

Android 15 — это незначительное обновление ОС в общей схеме обновлений Android. Новые функции включают обновленную панель громкости, частичный совместный доступ к экрану с трансляцией и возможность использовать устройство Android в качестве веб-камеры для ПК.

В то же время Google объявила, что будет внедрять ИИ в другие сферы своей экосистемы. В том числе в сфере доступности. TalkBack, приложение для считывания с экрана Android, предназначенное для слабовидящих людей, теперь может создавать «детальные аудиоописания» с помощью Gemini.

Circle to Search также получает обновление. Теперь эта функция может обнаруживать музыку, которую вы слушаете, и помогать идентифицировать песню. Для активации вам нужно удерживать кнопку Home или панель навигации, а затем нажать кнопку музыки, чтобы сообщить, что это звук, который вы ищете. Gemini сообщит название композиции и исполнителя, а также предложит видео на YouTube, чтобы узнать больше.

Также появилась возможность прослушивать страницы в Chrome. Android позволит выбрать желаемую скорость прослушивания, тип голоса и язык.

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Пользователи часов Wear OS смогут использовать офлайн-карты. Путешествуя по неизвестной части города, вы можете загрузить Google Map местности для справки на свои умные часы. Загрузив карту, вы сможете панорамировать ее, даже если случайно оставите телефон.

Дополнительно расширена сфера применения оповещений Google о землетрясениях. Теперь эта система доступна во всех штатах, включая шесть территорий, которые охватывает Геологическая служба США (USGS).

Источник: gizmodo

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