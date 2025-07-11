Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Google продолжает внедрять в Украине новые функции искусственного интеллекта. На прошлой неделе украинским подписчикам Google AI Pro стала доступна новейшая генеративная модель Veo 3, которая создает видео со звуковым сопровождением по текстовому описанию. Теперь открылась новая возможность — преобразование фото в видео в Gemini. И это еще не все.

Видео с фото

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно в меню инструментов поля запроса Gemini выбрать опцию «Видео» и загрузить свое фото. Далее необходимо описать, что должно происходить на видео, и добавить пожелания по звуку. После этого ИИ создаст 8-секундный ролик на основе исходной фотографии и введенного запроса. Готовое видео можно загрузить на свое устройство или же выбрать вариант «Поделиться».

Функция преобразования фото в видео станет доступной постепенно для пользователей с подпиской Google AI Ultra и Pro.

Напомним, недавно Google интегрировала модель Veo 3 в YouTube Shorts, что позволяет авторам создавать короткие видео на базе текстовых описаний.

Flow для создания фильмов

Также в Украине начинает работать новый ИИ-инструмент Flow для создания фильмов. Он использует искусственный интеллект для упрощения и автоматизации создания видеоконтента.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Flow создан креативщиками и для креативщиков, и этот инструмент для кинопроизводства с искусственным интеллектом специально разработан для самых передовых моделей Google — Veo, Imagen и Gemini», — сообщает компания.

Благодаря Flow пользователь может описать свою идею словами, и ИИ сгенерирует видео на основе этого описания. При этом сохраняется последовательность персонажей и объектов между различными кадрами и сценами. Это позволяет воплощать сложные сцены без специальных навыков в монтаже или анимации.

Инструмент Flow постепенно разворачивается в более чем 140 странах, в том числе в Украине. Воспользоваться им смогут подписчики Google AI Pro или Ultra.

Тариф Google AI Ultra

Вместе с тем украинцам становится доступным новый тарифный план Google AI Ultra. Он предлагает самые высокие лимиты использования и доступ к самым мощным моделям и премиум-функциям. Например, в случае использования модели Veo 3 для создания видео план Google AI Ultra обеспечивает более высокое качество сгенерированных роликов. А объем доступного пространства Drive возрастает с 2 ТБ (AI Pro) до 30 ТБ. Полный перечень отличий можно изучить по по следующему адресу.

Но за более высокое качество и дополнительные премиальные возможности придется изрядно заплатить. Цена нынешнего тарифа Google AI Pro составляет 909,99 грн в месяц (0 грн за первый месяц). А вот за новый Google AI Ultra придется заплатить уже 11399,99 грн за месяц (в течение первых 3 месяцев стоимость составляет 5699,99 за месяц).