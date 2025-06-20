YouTube становится генератором ИИ-видео — Google внедряет модель Veo 3 в Shorts

YouTube готовит небольшую революцию в сфере создания видео — на этот раз не только руками создателей, но и мозгами ИИ. Google интегрирует свою новую модель Veo 3 непосредственно в YouTube Shorts, позволяя создавать целые видео… просто текстовой подсказкой.

ИИ-сцены для Shorts

Началось все в прошлом году, когда Google запустил функцию Dream Screen — своеобразный цифровой «хромакей» на стероидах. Она позволяет заменять фон в видео на сгенерированную картинку или даже видеоряд. Но теперь все серьезнее: в Shorts добавят полноценную генерацию видео с помощью модели Veo 3. Введите текст — получите мини-фильм с визуальным рядом, звуковыми эффектами и голосами персонажей. И все это без съемок, актеров, микрофонов и часов работы монтажеров.

Об этих новациях рассказал генеральный директор YouTube Нил Мохан во время выступления на фестивале Cannes Lions. Новинку обещают запустить уже этим летом — так что пора начать готовить подсказки в стиле «собачка в скафандре на Луне читает стихи».

Для справки: все, что сейчас умеет Dream Screen, базируется еще на более старой модели Veo 2. А Veo 3 уже значительно мощнее. Она генерирует не только видеоряд, но и звуки, музыку, голоса. Такая себе киностудия в твоем карманном ИИ.

По словам Мохана, Shorts сейчас ежедневно собирают в среднем 200 млрд просмотров в день. Учитывая, что население планеты — чуть больше 8 миллиардов, цифра немного впечатляет. Или тревожит.

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Планы на будущее

Он также поделился прогнозом на следующие 20 лет — создатели контента переизобретут форматы, объединят жанры, станут лицами брендов, бизнесменами и, конечно, носителями визионерского вдохновения. А сообщества фанатов продолжат удивлять своим влиянием.

И в этом всем, по его словам, ИИ будет тем самым катализатором, который расширяет границы творчества — или хотя бы сокращает расходы на продакшн.

С одной стороны, это выглядит очень интересно. Теперь любой может создать полноценное видео за несколько секунд. С другой — как отличить «настоящее» видео от генеративного фильма с фейковым смехом и синтетическими голосами? Если создание видео будет занимать секунды вместо часов работы, не наводнит ли YouTube низкосортными роликами, в которых утонут настоящие оригинальные видео?

Но пока мы об этом размышляем, Shorts продолжает наращивать обороты, а Google — вкладывает все больше ИИ в творчество. Настоящее выглядит именно так: ИИ генерирует контент — люди потребляют.

Источник: gsmarena