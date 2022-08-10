Google запустила образовательный сайт для детей, которые учатся читать

Компания Google выпустила браузерную версию своего Android-приложения Read Along – специальный сайт для детей, облегчающий обучение чтению. Пока что он находится в стадии бета-тестирования.

Сайт Read Along включает в себя сотни иллюстрированных рассказов для нескольких разных уровней чтения. После выбора рассказа ребёнок начинает читать в микрофон своего устройства. Слова выделяются синим цветом после прочтения, а неправильно произнесенные слова подчеркиваются красным. После щелчка по подчёркнутому слову виртуальный помощник Diya произнесет его.

Сайт поддерживает работу с браузерами Chrome, Firefox и Edge. Google обещает в скором времени добавить поддержку и других браузеров, включая Safari. Истории на сайте доступны на следующих языках: английский, хинди, гуджарати, бенгальский, телугу, маратхи, тамильский, испанский и португальский.

Google также добавила новые истории в коллекцию Read Along, которые будут доступны позже в этом году как в веб-версии, так и в версии для Android. К ним относятся адаптации контента от создателей детских видео USP Studios и ChuChu TV, а также книги по алфавиту и фонетике от образовательной компании Kutuki.

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Приложение Read Along для Android было запущено в 2019 году, и с тех пор им воспользовались более 30 млн детей. Появление веб-версии не только предоставит детям больший выбор доступных устройств, но и позволит многим читать на больших экранах. Учителя ранее отмечали, что это будет важно для младших школьников, особенно с нарушениями зрения.

Источник: The Verge