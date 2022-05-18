Google заявил о блокировании российскими властями банковского счета и банкротстве офиса в стране-агрессоре

Власти россии арестовали счет Google в стране, что практически остановило работу офиса, заявил в среду представитель компании. Этот арест последовал после заявления российского офиса про подачу заявления о банкротстве, сообщает Reuters.

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«Google Россия опубликовала уведомление о своем намерении подать заявление о банкротстве», – сказал представитель компании.

«С 22 марта 2022 года компания объявила о банкротстве и невозможности исполнять денежные обязательства, неспособности исполнить обязательства по выплате выходных пособий и (или) оплате труда персонала, работающего или работавшего по трудовому договору, и (или) обязательства по уплате обязательных платежей в установленный срок». Google

Во вторник Россия заявила, что не планирует блокировать сайты материнской компании Alphabet, в том числе Google и YouTube, несмотря на неоднократные угрозы и штрафы. При этом российским пользователям посоветовали избегать их, поскольку может быть нанесен ущерб.

Неясно, были ли причиной подачи заявления о банкротстве штрафы в размере $113 млн, наложенные на Google в декабре прошлого года за то, что, по словам Москвы, компания неоднократно не удаляла контент, который россия считает незаконным.