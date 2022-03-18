Действия администрации YouTube роскомнадзор назвал «террористическими» и потребовал от Google немедленно прекратить «распространение угроз» в адрес россиян и трансляцию «антироссийских роликов»

11 марта YouTube в поддержку Украины анонсировал немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру в дополнение к другим санкциям — видеосервис и поисковик Google прекратили показ рекламы в россии и полностью отключили все возможности монетизации роликов для пользователей из страны из-за военной агрессии. И еще тогда стало понятно, что блокировка YouTube в россии — лишь вопрос времени. 18 марта роскомнадзор официально выдвинул Google претензию — российский регулятор требует от американской компании «немедленно прекратить распространение угроз в адрес граждан россии» в видеосервисе YouTube.

В роскомнадзоре упомянули о видео с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Беларуси (очевидно, что речь об обращении главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее призывавшего объявить «партизанскую рельсовую войну» России и срывать поставки грузов российской армии).

Такие действия администрации YouTube, согласно официальной позиции роскомнадзора, являются «террористическими» и «угрожающими жизни и здоровью российских граждан». Полный текст заявления — ниже.

И хотя роскомнадзор по тексту прямо не упоминает ответную блокировку, если Google и YouTube откажутся выполнять требования рашистов, это легко читается в риторике российского регулятора, который говорит об «антироссийской позиции американской компании Google LLC» и вспоминает Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp), которую в россии ранее признали «экстремистской организацией».

Соцсеть Facebook была заблокирована в России вместе с Twitter 4 марта, а Instagram на территории россии заблокировали 14 марта. Ожидается, что YouTube будет заблокирован в россии в ближайшие дни.