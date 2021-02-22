Говорит и показывает NASA: Первые видео с Марса, снятые ровером Perseverance (начало трансляции в 21:00)





Сегодня вечером NASA проведет пресс-конференцию, в рамках которой поделится первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными новоприбывшим на Красную планету ровером Perseverance. Трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени — желающие могут в числе первых увидеть новые уникальные (нам обещают показать Марс таким, каким мы его еще не видели) кадры (окно трансляции на YouTube ниже).

Официальная трансляция NASA с видео от Perseverance

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Американская автоматическая межпланетная станция «Марс-2020» с «Персеверанс» и первым в своем роде беспилотным вертолетом «Инженити» была запущена при помощи ракеты-носителя Atlas V 541 30 июля 2020 года с пусковой площадки SLC-41 мыса Канаверал во Флориде. 18 февраля аппараты миссии успешно завершили семимесячный перелет и благополучно высадились в кратере Езеро на Красной планете. Вся посадочная операция, которая проходила в полностью автоматическом режиме, заняла семь минут.

Научная программа «Персеверанс» рассчитана минимум на два земных года (скорее всего, она будет продолжена). Помимо изучения геологии и климата Марса, истории его эволюции, а также поисков следов древней жизни, аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем и опробовать технологии для будущих пилотируемых полетов, включая получение кислорода из марсианской атмосферы.

К настоящему моменту «Персеверанс» уже успел переслать на Землю несколько цветных снимков — все они есть на страничке миссии в Twitter. Первые снимки были сделаны камерами Hazcams сразу после посадки ровера. Еще один снимок (главное изображение к новости) был сделан камерой платформы «Небесный кран» во время спуска марсохода на поверхность планеты на нейлоновых тросах.

Также NASA опубликовала снимок, сделанный 18 февраля 2021 года камерой HiRISE орбитальной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Он демонстрирует раскрытый купол парашюта посадочного модуля, сам модуль и древнюю дельту реки в кратере Езеро.

Остается добавить, что NASA выкладывает фотографии с Марса без обработки, чтобы избежать обвинений в фотомонтаже. Чтобы получить полноцветные изображения, нужно скачать разделенные на каналы RGB снимки с сайта NASA и объединить их воедино с помощью удобного фоторедактора.